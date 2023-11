La Serbia è ufficialmente qualificata all'Europeo. Dopo il pareggio di questo pomeriggio contro la Bulgaria, arrivano le parole di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve: "Abbiamo una squadra di alto livello. Alla fine la cosa più importante è che ci siamo qualificati all'Europeo e dovremmo renderlo una normalità, come dice il nostro capitano Dusan Tadic. Abbiamo qualità, siamo una buona squadra. Non dovremmo essere solo partecipanti, ma andare nei maggiori tornei come la squadra che tutti gli avversari vedono come una grande rivale".