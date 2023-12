Darko Ristic porta bene alla Juve. L'agente di Dusan Vlahovic era presente in tribuna allo Stadium di Torino in due partite in cui la squadra di Allegri ha vinto e convinto: sabato 16 settembre con la Lazio e venerdì scorso contro il Napoli. Stavolta il suo assistito non ha trovato la via del gol, ma l'importante è che alla fine siano arrivati i 3 punti per rimanere in scia dietro l'Inter sognando lo scudetto.



IL PUNTO - Intanto prosegue a fuoco lento la trattativa per il rinnovo dell'attaccante serbo classe 2000. Arrivato a gennaio 2022 dalla Fiorentina per 83,5 milioni di euro, Vlahovic è sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2026 con un ingaggio a salire che dal prossimo 1° luglio sfonderà il tetto dei 20 milioni di euro lordi all'anno. I dirigenti bianconeri puntano ad allungare l'accordo nel tempo, abbassandogli però lo stipendio. Cosa mai facile nel mondo del calcio, motivo per cui la trattativa sarà ancora lunga e complicata.



PALLA A DUSAN - Nonostante la volontà del calciatore sia sempre quella di restare alla Juve. Vlahovic lo ha dimostrato prima coi fatti durante lo scorso mercato estivo, quando non si è concretizzato lo scambio (non alla pari) con il Chelsea per Lukaku, ora in prestito alla Roma. E poi a parole, in un'intervista: "Ho ancora due anni e mezzo di contratto, non abbiamo fretta però Giuntoli e il mio agente stanno già parlando. Io sono molto contento di stare qui". Tanto da rinunciare a tanti soldi? Lo si capirà nei prossimi mesi.