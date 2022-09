Questo pomeriggio il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo, durante un intervento ad un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale, ha avuto modo di parlare dei due ex giocatori viola adesso alla Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Queste le sue parole:



“ Vlahovic è stato rovinato dai bianconeri e so per certo che sta già rimpiangendo la curva Fiesole e Firenze. Mi domando dove siamo e dove andremo a finire: questa situazione non ha prospettive. E anche per Chiesa le prospettive non sono più di tanto positive. Ogni volta che fa un allenamento forza il ginocchio e poche ore dopo gli si gonfia, da parecchi mesi ormai”.