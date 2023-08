In pochi lo avevano considerato possibile, noi però siamo sempre stati tra i possibilisti. Fin da giugno, quando iniziammo a intercettareinsieme alBlues di sbarazzarsi di Lukaku. Oggi il nodo resta solo il conguaglio: la Juve chiede 50 milioni, i londinesi ne offrono 25/30.Ma a differenza di quanto riferito dal belga ai tifosi dell’Inter incrociati in vacanza,QuindiPerché se un domani dovesse davvero traslocare a Torino,che gli riserverebbero i tifosi di Madama sarebbe, probabilmente, molto simile a quellanell’estate del 2014, se non addirittura peggiore, e protrarsi magari pure nei mesi successivi., mèmori di quanto accadde a maggio scorso nella semifinale di Coppa Italia, col belga protagonista di un vivace battibecco con la curva nel finale di partita.A maggior ragione se dall’altra parte si insiste, con pervicacia, nell’assumere, se non addirittura di rifiuto verso la nuova, possibile destinazione. Verrebbe davvero dal consigliare a Lukaku di trasferirsi altrove, se la destinazione Juventus gli procura così tanto mal di pancia.Viene da domandarsi perché il belga sia addirittura arrivato alla frattura con l’Inter se continua a professarsi così nerazzurro dentro., ma anche se fosse così risulterebbero comunqueQuindi, il consiglio a Romelu è uno solo:. Anche perché un clima ostile nei suoi confronti sarebbe controproducente per l’intera sua (possibile) nuova squadra, chiamata da dirigenza e pubblico ad un riscatto dopo le precedenti due stagioni negative.agionando sull’anagrafica dei due giocatori: 23 anni il serbo, 30 l’ex Inter. Un differenziale notevole, al quale va aggiunta pura la superiore richiesta d’ingaggio del belga, anche se compensata dall’ utilizzo del decreto crescitaVero chelimitando le scelte in attacco a Simone Inzaghi per l’intera prima parte di stagione. Metti però che Dusan guarisca, e Lukaku invece – considerando appunto l’età – dovesse fermarsi ai box qualche volta di troppo, si rischierebbe una replica della stagione intermittente di Di Maria. Giusto lo stesso rischiare?e permettere alla Juventus di rifarsi – con gli interessi – di quanto sborsato alla Fiorentina di Commisso due inverni fa per portargli via il capocannoniere della Serie A. Che però in bianconero ha floppato di brutto, e alla Continassa preferirebbero non insisterci ancora e sostituirlo. Con Lukaku.