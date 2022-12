L'ultima gara intera con la maglia della Juventus risale al 15 ottobre, data del derby vinto contro il Torino proprio grazie ad una sua zampata. Da lì in poi, la squadra di Allegri ha cominciato a ingranare, mentre perè cominciato un periodo molto complicato, caratterizzato dai dolori dellae dal minutaggio in campo che scende, mentre Kean incrementava il proprio bottino grazie allo spazio che si è creato nell'attacco di Allegri.Il Mondiale con la Serbia non gli ha riservato chissà quali gioie, se si eccettua il gol alla Svizzera, viziato comunque da una celebrazione molto polemica che tradiva uno stato d'animo tutt'altro che sereno. La pubalgia gli ha permesso di giocare appena 79 minuti in 3 partite in Qatar, mentre la ripresa degli allenamenti alla Continassa è prevista nelle prossime ore.Vlahovic può giocare, ma quel che è certo è che è molto indietro e nella Torino bianconera l'idea è quella di aspettarlo al massimo della condizione.. 7 reti fin qui tra campionato e Champions, con tanta voglia di trascinare la tripla volata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Problemi fisici permettendo, con il mercato sullo sfondo e l'agente Ristic che ha cominciato ad ascoltare le telefonate provenienti dalle big europee.