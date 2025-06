Vlahovic, priorità al Milan: ma c'è un'ipotesi che complica i piani della Juventus

Seconda scelta. I segnali che arrivano dagli Stati Uniti, dove la Juventus è impegnata nel Mondiale per Club, sono inequivocabili,Nel match dell'Audi Field contro l'Al-Ain, strapazzato 5-0, il numero 9 bianconero ha recitato ancora una volta il ruolo della comparsa, entrando al 71' per Kolo Muani (autore di una doppietta), senza riuscire a lasciare il segno (zero tiri in porta, zero tiri fuori). Una scena già vista diverse volte lo scorso anno, con Thiago Motta prima e con il croato poi

Ufficialmente la Juventus non ha mai messo Vlahovic sul mercato, ma qualcosa nelle prossime settimane è destinato a cambiare. Il nuovo direttore generale Damien Comolli, nel giorno della sua presentazione alla stampa, ha anticipato la volontà di parlare con il diretto interessato e con il suo agente Darko Ristic una volta finita l'avventura negli States, per trovare un soluzione che accontenti tutti. Per mettere la parola fine o per scrivere un nuovo inizio.

Vlahovic ha il contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2026, per prolungare deve scendere a 7-8 milioni di euro netti, praticamente un terzo in meno del suo attuale stipendio. Altrimenti sarà libero di partire, di trovare un club disposto a spendere 25-30 milioni per il suo cartellino.. Il rischio è che Vlahovic decida di restare fino alla scadenza del contratto e di liberarsi a zero, per poi ascoltare senza pressioni l'offerta economicamente e sportivamente più vantaggiosa.

Vederlo con una nuova maglia per la stagione 2025-26 a oggi è altamente possibile.uno dei pochi che ha saputo valorizzarlo, ma a oggi l'ingaggio, più che il costo del cartellino, resta un ostacolo insormontabile. Il tempo per trovare un accordo c'è, devono diminuire i paletti o Furlani e Tare saranno costretti a cambiare obiettivo. Vlahovic nelle scorse settimane ha detto no a Turchia (Galatasaray e soprattutto Fenerbahçe) e Arabia Saudita per "restare nel calcio che conta", nessuno però in Europa è pronto a dargli quanto chiede. A 25 anni deve decidere se rinunciare a qualcosa per rilanciarsi o se dare la priorità al conto in banca, lottando per obiettivi meno ambiziosi.