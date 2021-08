, almeno fino a febbraio 2023. È chiaro però che, se il giovane attaccante serbo non firmerà il rinnovo di contratto, le possibilità della Fiorentina di capitalizzare la sua eventuale cessione si ridurranno via via, fino ad azzerarsi con lo svincolo. Stamani mattina Firenze si è svegliata con la notizia di un affare fatto con l', che in effetti è interessato e pronto a salire con la propria offerta, ma. Diciamo che siamo nel quarto d'ora finale, in cui ai minuti corrispondono più o meno i giorni che ci separano dal gong del mercato.In vantaggio, almeno dal punto di vista economico, non può non esserci dall'inizio il, che però è legato alla cessione di. È lecito comunque aspettarsi che questa avvenga, dato che il giocatore ha decisamente incrinato il suo rapporto con l'ambiente, cosa che per adesso Vlahovic non accenna a fare. Il problema non è il tanto l'atteggiamento del ragazzo, quanto semmai le sue richieste per rinnovare. E con "sue" si intende naturalmente di chi ne cura gli interessi.Fiordaliso cantava "Non voglio mica la Luna". Ebbene, l'entourage di Vlahovic pare proprio volerla. Si parla addirittura (lasciando perdere le tanto odiate commissioni) dial prezzo di clausola la prossima estate,. A, certo non il presidente più incline a questi compromessi, la cosa non va giù. Trattativa arenata, nessun accordo.Quindi, a meno che una delle due parti non faccia un passo indietro, le opzioni sono due:trattenendo il suo giocatore e chiudendo le porte al mercatosia che rinnovi alle condizioni esposte sopra, sia che no,Ogni momento, in mancanza del rinnovo, è buono.