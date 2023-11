Ancora una volta Dusan Vlahovic ha dovuto subire insulti razzisti in quella Firenze che è stata sua, ma questa volta, dopo tanti silenzi, il centravanti serbo ha scelto di tornare attivo sui social network per dare una prima, sincera, risposta.



"SEI UNO ZINGARO" - Nonostante l'assenza della Curva Fiesole (che va ricordato ha disertato Fiorentina-Juventus in aperta polemica con la decisione di far giocare la gara nonostante l'alluvione che ha colpito la Toscana in questi giorni) da diversi settori dello stadio Franchi, a più riprese prima durante e dopo la gara, a Vlahovic è stato rivolto il coro o l'insulto di stampo razzista "Sei uno zingaro". E nel finale di gara si sono registrati anche attimi di tensione quando ha provato a scavalcare i cartelloni pubblicitari per avvicinarsi a una persona sugli spalti.



LA RISPOSTA SOCIAL - Pronta questa volta la risposta del 9 bianconero che attraverso due storie social ha prima risposto alle provocazioni con freddezza: "A prescindere dalla situazione, non lasciate che le emozioni sovrastino la vostra intelligenza". E poi ha corredato il tutto con una seconda storia in cui si mostra in uscita dal Franchi (davanti a una delle due porte con rete viola) accompagnato dall'icona del Re con la corona. Una serie di gesti che fanno seguito a quanto già accaduto in campo quando aveva risposto agli insulti con un saluto ironico accompagno da un "bravi, bravi" che profumava di amarezza. La stessa che l'ha portato a questa uscita social.