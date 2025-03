Vlahovic torna al centro della Juventus: per Tudor ha superato la prima prova. Ma Kolo Muani non è ai margini

"Mi è piaciuto, ha lottato". Due frasi che compongono una prestazione. Perché quella di Dusannon sarà stata la partita della vita, però l'atteggiamento è stato fondamentale. E trascinatore. Era ciò che gli aveva chiesto Igor Tudor, tutto sommato. Incidere, se possibile determinare, ma comunque tenere il passo della partita, andare a combattere anche solo per dare una dimensione al suo ritorno. Ce n'era bisogno? Ce n'era assolutamente bisogno.Novanta minuti giocati, un mezzo assist, due tiri in porta e comunque nessun gol fatto. La partita di Dusan si è composta di 33 tocchi e del 50% di passaggi riusciti, di cui due potenzialmente chiave. In generale, se i numeri non bastano, c'è una sensazione finale e decisiva: ha dato tutto.

E proprio l'atteggiamento, in fondo, è stato ciò che ha convinto di più. E tutti. Se fosse uscito, avrebbe ricevuto applausi copiosi, sorrisi sinceri. E pacche sulle spalle. Perché ormai a Vlahovic nessuno chiede più di fare la festa agli avversari, ma almeno di contenere l'ego sì, di non combattere contro i mulini a vento pure. Igor l'ha sgamato immediatamente:E sì, ed è vero. Però è pure parte del personaggio, e per togliersi quel tipo di atteggiamento ci vorrà fiducia, attenzione. Gol, poi. Che curano tutto.

Non ci sono dubbi sul fatto che Tudor possa ripartire dal suo numero 9, allora. Vlahovic ha superato la prima prova per rientrare centrale e al centro della Juventus. Con buona pace di Kolo Muani, che ha vissuto ciò che Dusan viveva fino a qualche giorno fa: relegato a ultimissima spiaggia, soltanto se ce n'è davvero bisogno. In realtà, l'obiettivo del croato è quello di rivederli insieme, e magari con questo Koop ancora sottotono si può fare persino prima del previsto.