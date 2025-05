Vlahovic torna ma non resta: le tre offerte rifiutate, la proposta della Juventus e il super prezzo per l'estate

AFP via Getty Images

Con queste parole in conferenza stampa, Igorha annunciato il ritorno di Dusantra i convocati e tra quelli che scenderanno in campo con la maglia bianconera nel decisivo match contro la, valido per il terzultimo turno di Serie A. Si tratta di un vero e proprio viatico per la qualificazione alla prossimatra due squadre in lotta per il quarto e ultimo posto buono per il pass alla massima competizione europea.Tudor è infatti intenzionato a confermare siache, dovendo fare a meno diancora squalificato. Per il serbo dunque probabile un ingresso durante il corso della gara, vista la prolungata assenza, un'occasione comunque per unin una stagione davvero complicata. Cond'altronde il feeling non è mai scattato, fino alle tante panchine cui l'ex Fiorentina è stato costretto anche dal buon inizio del collega di reparto francese. Coni rapporti sono ben diversi ma le prestazioni non sono migliorate e sono anche state condizionate dal recente infortunio. Ilche l'ha messo ai box per qualche settimana però è ormai alle spalle, situazione che lo rimette ora

La sua situazione è infatti ormai nota: in scadenza di contratto nel giugno del, il giocatore arriverà a percepire nell'ultimo anno dell'accordo col suo attuale club una cifra che si staglia intorno ai. Uno sproposito per una società che, da anni, si sta adoperando per tagliare il monte ingaggi. Tradotto:Sarebbe servito venirsi incontro e unire le due volontà. La Juventus dal canto suo ci ha provato e ci sta provando: come riporta il Corriere dello Sport,E tutte e tre sarebbero state. Dusan ha detto no alla spalmatura del suo ingaggio, a uno stipendio portato al ribasso eTra pochi mesi quindi l'attaccante entrerà nel suo ultimo anno di contratto e metterà il suo attuale club spalle al muro. Con un rinnovo in alto mare, l'unica soluzione sarà quella dellaper scongiurare di perdere a zero un patrimonio del club. La Juve proverà ad incassare trae solo dopo si metterà alla ricerca di un'altra punta.