Vlahovic trascina la Juventus e lancia la sfida a Lautaro: crolla la quota del serbo per il titolo di capocannoniere

La seconda doppietta consecutiva di Dusan Vlahovic lancia la Juventus al primo posto davanti all'Inter, ma può valere tanto anche per l'attaccante serbo. Un girone d'andata sottotono non ha infatti escluso la rimonta nella classifica marcatori: secondo i betting analyst, Vlahovic vede ora il titolo di capocannoniere rispettivamente a quota 9,50 e 12, ovvero circa un terzo rispetto a poche settimane fa. Un deciso passo avanti per il serbo, salito a 11 gol e ora primo sfidante di Lautaro Martinez, il quale, con già 18 reti all’attivo, secondo gli analisti ha comunque il titolo in tasca, a 1,08. Tra gli altri maggiori contendenti, Olivier Giroud insegue a quota 12, con Domenico Berardi a 13 e Romelu Lukaku a 17.