Al termine del tris al Benevento, Dusan Vlahovic ha parlato a Sky: "Sto provando una sensazione incredibile, la cosa più importante è aver vinto. Sono molto felice per la tripletta, la dedico alla mia famiglia. Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare e nello spogliatoio ci siamo detti tra di noi che fosse importante scendere in campo come se fosse l'ultima partita".



SU RIBERY - "Frank è un giocatore incredibile, un campione vero che ha vinto tutto. Ma la cosa più importante è la persona, aiuta tutti a non mollare mai, ti spinge sempre ed è una vergogna indietreggiare se lui fa un passo avanti. Lo seguiamo tutti, è un onore".



SUL TERZO GOL - "E' stato tutto troppo veloce e spontaneo, Dragowski ha rinviato la palla e l'ho stoppata, poi quando ho visto lo spazio ho provato a tirare nell'angolino e ci sono riuscito. Grazie Drago per l'assist, visto che l'ho anche al Fantacalcio".