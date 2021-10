Da urlo, nonostante tutto. Il giro a vuoto con la Lazio è alle spalle,è tornato a fare quello che sa fare meglio: segnare gol, a raffica, senza pietà., che valgono tre punti per la Fiorentina e, per l'attaccante serbo, raggiungere due mostri sacri della Viola come Kurt Hamrin e Gabriel Omar Batistuta . E che mandano un messaggio alle prossime avversarie dei toscani: la situazione contrattuale e il futuro incerto non lo hanno scalfito, la sua missione è sempre la stessa.. Da una parte ci sono infatti quegli(10 complessivi contando la doppietta al Cosenza in Coppa Italia) che tanto farebbero comodo a una squadra, quella di Allegri, che dai propri centravanti sta avendo poco o nulla in questo avvio di campionato:, che diventano 9 anche considerando la Champions League (un'altra rete a testa per Dybala e Morata contro lo Zenit).: a segno nel 3-0 viola allo Stadium a dicembre 2020, in gol anche nell'1-1 del Franchi nell'aprile 2021.- Dall'altra parte, però, ci sono poi anche le strade del mercato che potrebbero portare il serbo a vestire proprio la casacca bianconera, magari già a gennaio. Il preoccupante inizio di stagione sta convincendo la società di dover intervenire nel prossimo mercato per correre ai ripari e se il centrocampo era e resta il principale reparto sotto osservazioni, ora le riflessioni vertono anche sull'attacco.. I contatti consono fitti e continui e accontentare ladel giocatore non sarebbe impossibile, magari progressivamente nel tempo. Il problema principale però resta sempre lo stesso: trovare la liquidità per finanziare un'operazione da, questa la richiesta base di. Il presidente dalla Fiorentina non intende fare sconti eccessivi, né tantomeno aprire a formule di comode come quella che ha portato Chiesa a Torino, necessario dunque per la Juve reperire i fondi necessari dal mercato in uscita, ma anche qui la missione si preannuncia estremamente complicata. Se è vero che il previsto risparmio sull'ingaggio di qualche giocatore che lascerà a fine stagione () e la conseguente decisione di non riscattaredall'Atletico Madrid (per 35 milioni di euro, a cui va sommato lo stipendio dello spagnolo) possono dare un aiuto, tutto passa dalla cessione di qualche esubero oneroso:per i loro ingaggi (7 milioni netti a stagione) sarebbero i nomi più indicati, ma il rapporto costi/rendimento non stimola offerte neanche dall'estero; diventa quindi plausibile il sacrificio di almeno uno tra, ma solo a fronte di offerte cash che possano finanziare l'affare con la Fiorentina. Intrecci di campo e mercato, un Vlahovic da paura ad Halloween agita incubi e sogni della Juve.