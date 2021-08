. Ilha deciso che, vista l’impossibilità di arrivare ad Haaland, è il belga il candidato numero uno a vestire la 9 blue l’anno prossimo eper liberarsi del suo giocatore più importante. Posto che, il restante gruzzoletto dovrebbe essere reinvestito per almeno due colpi: un esterno e un attaccante.Si apre dunque il casting per l’erede di Lukaku. Per qualità ed età, il preferito della dirigenza nerazzurra è il centravanti viola. Il classe 2000 rappresenta però anche quello più complicato come affare, visto che la Fiorentina lo considera incedibile per meno di 60 milioni. Colui che sembra essere il più quotato a vestire la 9 nerazzurra è quindi. Il colombiano ha caratteristiche molto simili a Lukaku e un prezzo relativamente abbordabile: 45 milioni di euro è la richiesta dell’Atalanta. Un’altra opzione potrebbe essere, che ha chiesto la cessione alla Lazio e costa 30 milioni di euro. Non è da considerarsi alternativo all’acquisto di un centravanti più puro, ma, nel caso arrivasse solo lui, andrebbe a occupare il ruolo di seconda punta, con Lautaro centravanti. Sullo sfondo c’è anche la suggestione. Il bomber granata non ha ancora rinnovato con il Torino e potrebbe liberarsi per una cifra molto abbordabile. Più defilati anche i nomi di, profilo di grande esperienza, dalla, eseconda punta di enorme qualità dell'