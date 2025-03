Vlasic mette le ali al Torino: 1-0 a un Empoli che va a picco

AFP via Getty Images

Basta una fiammata di Vlasic per decidere l’anticipo del sabato sera della 29ª giornata di campionato. Il Torino batte 1 a 0 l’Empoli e centra la terza vittoria nelle ultime quattro gare giocate. Momento super per i granata che consolidano l’undicesimo posto e ora possono guardare anche più in alto. Situazione opposta invece per i toscani che sono sempre più in crisi. La squadra di D’Aversa, in piena emergenza infortuni con 9 assenti stasera, resta terzultima a-3 dal Parma. La vittoria manca da 14 turni nei quali ha pareggiato 3 volte e perso 11: nel girone di ritorno i punti conquistati sono solo due, troppo poco.

Cross di Biraghi da corner: Masina arriva di gran carriera ma non colpisce bene il palloneCambia Vanoli che inserisce Masina e mette Gineitis a tutta fascia a destra: per il giovane granata però arriva subito un'ammonizioneMilinkovic-Savic sbaglia l'uscita su un corner ma l'Empoli non ne approfittaPezzella va sul fondo, mette in mezzo una palla al bacio per Sambia che, tutto solo, spara altoCorner di Biraghi, arriva Coco che di coscia mette sull'esternoUno-due Adams-Biraghi: il terzino prova a beffare l'Empoli con un pallonetto che si spegne largo

Si mette in moto Vlasic che si libera per il tiro, bloccato da SilvestriParte meglio l'Empoli che va al tiro: Gineitis devia col volto. Un minuto dopo Milinkovic-Savic deve uscire per anticipare Kouamé

IL TABELLINO



TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (46' Masina), Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis (63’ Lazaro); Elmas (83' Karamoh), Casadei, Vlasic (90’ Tameze); Adams. All.: Vanoli.



EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Sambia, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson (85’ Konaté), Grassi, Pezzella; Esposito (67' Colombo), Cacace; Kouamé. All. D'Aversa

