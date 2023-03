, parlando nelle scorse settimane del proprio futuro al, era stato molto chiaro: prima di rinnovare il contratto e decidere restare aspetterà di vedere come, a fatti, la società si comporterà con i giocatori in scadenza di contratto e con quelli in prestito con diritto di riscatto.due elementi importantissimi per la sua squadra, come. La scorsa estate il Torino lasciò partire tutti i giocatori in prestito per cui aveva un’opzione per il riscatto (eccezion fatta per), perdendo anche giocatori importanti come). Una cifra importante, considerando anche il fatto chea fine stagione dovrà sborsarne altri 17 milioni, circa, per, per cui sono scattate le clausole degli obblighi di riscatto dal Verona e dall’. Juric non vorrebbe però perdere i suoi trequartisia, per non trovarsi nella stessa situazione dello scorso agosto, quando metà squadra è stata rifatta dopo i tanti addii: ciò che l'allenatore desidera è che si costruisse uno zoccolo duro, anche con giocatori importanti e di valore, per poi provare a fare quel salto di qualità tanto richiesto anche dai tifosi.Cairo e Vagnati non hanno chiuso la porta ai riscatti di Vlasic e Miranchuk, anche perché da parte(Vlasic non ha mai nascosto di aver scelto la squadra granata proprio per il fatto che fosse allenata dal tecnico suo connazionale). Per questo motivo i due dirigenti stanno ora cercando di capire se ci siano dei margini per avere degli sconti sull'acquisto dei due cartellini. La strada alternativa per reperire i fondi per acquistare a titolo definitivo il fantasista croato e quello russo è la: in questo caso il principale candidato alla partenza èche, dopo questa prima ottima stagione al Torino, ha suscitato l’interesse di diverse società, sia in Italia che all’estero (in particolare in Premier League) e Cairo potrebbe ripetere l’operazione fatta un anno fa con la partenza di