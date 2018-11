Un talento è finalmente sbocciato e dopo una serie di alti e bassiè riuscito ad imporre tutta la sua classe. è servito un prestito, secco e senza clausole in Russia, alper poter trovare quello spazio, quella fiducia e quella continuità persa nel corso dell'anno passatoKoeman se ne era innamorato, sopravanzando una folta concorrenza anche di club italiani, ma le difficoltà in cui si è ritrovato il club inglese hanno prima costretto Vlasic perennemente in panchina e poi in prestito lontano da Liverpool.Vlasic oggi è al Cska Moscae sta trovando la giusta consacrazione, da trequartista o meglio da sottopunta lui chefin dagli esordi a 16 anni la porta l'ha sempre trovata con facilità. E con il Cska si è messo in mostra anche in Champions League dove oltre a ottime giocate è riuscito anche ad andare in gol sia contro il Viktoria Plzen che contro il Real Madrid campione in carica.Secondo quanto appreso dadurante il WyScout Forum di Amsterdam il progetto tecnico attorno a Vlasic è già ben definito. Completerà l'intero anno al CSKA Mosca continuando la sua crescita anche internazionale e poi tornerà all'Everton ma non per restarci.campionati che lui ammirava fin da piccolo e che continua a ritenere più adatti a lui. Due anni fa, quando l'Everton lo acquistò dall'Hajduk Spalato sbaragliò la concorrenza fra le altre dia cui Vlasic era stato proposto, grazie a un'offerta fuori mercato daTanti, troppi per i club italiani che dovevano scommettere su un ragazzo al primo vero salto internazionale. A giugno, tuttavia, la prospettiva sarà diversa. Vlasic avrà alle spalle un altro anno da protagonista fra campionato e soprattutto Champions, a 22 anni sarà un calciatore fatto e finito con caratteristiche ben precise.e non è detto che Inter e Milan che l'avevano apprezzato non tornino alla carica. La concorrenza è già alta, Vlasic è pronto.