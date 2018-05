Mladen Rudonja, direttore sportivo dell'Olimpija Ljubljana, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: Rok Vodisek? "Ragazzo, molto talentuoso e che lavora tanto. In Slovenia è il più grande portiere per talento. E' in scadenza di contratto, ci vedremo per rinnovarlo ma il ragazzo vuole andare in una squadra come il Napoli e noi non possiamo farci nulla. Possiamo provarci ma non lo so se ce la faremo. Di lui posso parlare solo positivamente. Nei prossimi anni diventerà un grande portiere. Non sappiamo se andrà al Napoli, sappiamo solo che c'è l'interesse dei partenopei. Non so a che punto sono, probabilmente parleranno con gli agenti ma sappiamo che c'è un interesse attuale. Noi li abbiamo sentiti per un appuntamento informativo un anno fa. Non so dove andrà a giocare ma il club che lo prenderà non sbaglierà. Lui deve arrivare a grandissimi livelli, da 1 a 10 gli darei 7 come voto finale ma può migliorare in ogni aspetto. Migliora ogni mese e fa vedere le sue capacità".