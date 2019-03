Burian se ne è andato, e con lui l'ultima ondata di freddo dell'inverno. Le temperature iniziano a salire, e il sole inizia scaldare corpi e anime. E' vero che c'è ancora di mezzo la primavera, ma non nascondiamoci: tutti quanti sogniamo già l'estate, il mare e le spiagge! E i bikini... Ci proiettiamo verso l'estate con le foto della splendida Devin Brugman, modella e indossatrice (nonché designer) di costumi da bagno femminili. Instagram (dove vanta 1,3 milioni di followers), il fidanzamento con Greg Little, stella della NFL, l'amica del cuore Natasha Oakley (quante foto con lei!), le foto in spiaggia e in piscina, il mare, il sole e i bikini. Guardare per credere, nella FOTOGALLERY!