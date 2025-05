"Vogliamo davvero fare la fine dell'Inter?": la profezia di Cardinale che si è ritorta contro il Milan

dall'uscita pubblica dello studio della Harvard Business School sulla gestione deltargata RedBird. E, che a distanza di tempo suonano come poco coerenti con la realtà. Evidenziando il suo approccio manageriale nel mondo del calcio e l'importanza di correlare l'ottenimento di risultati sportivi al mantenimento di un percorso virtuoso sotto l'aspetto finanziario, Cardinale si espresse così: "(ovvero che il proprietario Zhang è stato costretto a vendere al fondo Oaktree ndr), è”.Ad un interrogativo di questo tipo, oggi corrisponderebbe una risposta abbastanza naturale, alla luce delle ultime due stagioni diametralmente opposte sul piano delle vittorie portate a casa. Il ragionamento diè però soprattutto il manifesto di un approccio da parte dei fondi americani allo sport e rivolto ad un particolarmente “fuori dagli schemi” come il calcio diversissimo da come in Italia siamo abituati a pensarlo. “, vada in Champions League ogni anno e si spinga sempre oltre in Coppa".Il ragionamento dell'imprenditore statunitense è chiaro ed è contestualizzato, ma, oserei dire decisivo affinché il club nerazzurro si sia assestato come una della realtà europee più grandi, a dispetto della complicata situazione del gruppo Suning e del progressivo disimpegno finanziario. Ossia, Beppe Marotta in primis, contrariamente a quanto accade da un paio d'anni al Milan., che ha potuto investire meno sui cartellini dei calciatori e ha dovuto costruire ogni anno la squadra secondo criteri più tradizionali e fantasiosi come i colpi a parametro zero,dirottando le risorse il più possibile su giocatori di maggiore prospettiva – ammortizzando su più anni i costi – e razionalizzando le spese sugli ingaggi,che vengono pagati a caro prezzo. Anche sul fronte tanto caro alla proprietà degli introiti, con due mancati accessi consecutivi agli ottavi di Champions League e la sicura assenza della prossima stagione sul palcoscenico più prestigioso e remunerativo.Ad oggi,Il modus operandi è quello degli ultimi anni, come se non si comprendesse o non si volesse ammettere di aver commesso qualche sbaglio sul percorso intrapreso. Quando, al contrario, il buon senso e la concretezza delle azioni messe in pratica dall'altra parte del Naviglio indicherebbero la strada giusta da percorrere.