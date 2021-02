, motivato con una “grave mancanza”, avvenuto a dicembre 2017 . A poco più di tre anni di distanza El Loco, cui non sono bastate le successive glorie acquisite sulla panchina del Leeds United per cancellare lo smacco, reclama giustizia presso i tribunali francesi.Il procedimento è stato avviato venerdì a Lille presso il Tribunal de prud'homme, un foro di primo grado previsto dal sistema giudiziario francese per le liti di carattere contrattuale. Il tecnico argentino non sarà presente benché abbia provato fino all'ultimo a esserci, come riferiscono le cronache . A causa delle restrizioni da pandemia ha dovuto ripiegare sulla presenza in videoconferenza, in questa giornata iniziale di un procedimento la cui durata si svilupperà per non meno di tre mesi.. Un precedente passaggio della controversia, consumato a marzo 2018 presso il Tribunale commerciale di Lille, aveva dato torto al tecnico argentino ingiungendogli di pagare 300mila euro al club . Ma già allora era evidente si trattasse di una tappa, tanto più che la controversia è complicata dal doppio vincolo contrattuale con cui Bielsa decise di legarsi alla causa del Lille nel 2017. Il tecnico firmò infatti due documenti: uno col club, l'altro con Victory Soccer, la holding lussemburghese tramite cui l'allora proprietario Gerard López controllava la società francese.Dunque un caso di difficile interpretazione che potrebbe riservare esiti sorprendenti, anche perché nel frattempo il Lille ha cambiato proprietà dietro pressione del fondo Elliott. A chi toccherebbe pagare Bielsa nel caso che egli si vedesse dare ragione? Il tempo dirà.@Pippoevai