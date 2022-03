Gentile Procuratore,in questi giorni mi sono recato presso la sede della società di Serie A in cui milita mio figlio che ha appena compiuto 17 anni facendo presente al Direttore Sportivo la mia intenzione di rappresentare il ragazzo per la stipula del primo contratto da professionista. Essendo laureato in giurisprudenza non penso di non potere essere in grado di assistere contrattualmente mio figlio. Ho sempre visto parenti di calciatori rappresentare questi ultimi senza problemi. Perché a me viene negato questo diritto? Il direttore comunque mi ha fatto presente che possono offrire a mio figlio un contratto al minimo retributivo e che non c'è bisogno, pertanto, dell'assistenza di un Agente. Mi vogliono forse prendere in giro? E a quanto ammonterebbe questo minimo contrattuale? Grazie per l'attenzione. Girolamoa rappresentare gli interessi dei calciatori parenti o per il solo fatto di essere parenti oppure, durante il periodo della c.d deregulation, attraverso l'iscrizione diretta all'elenco degli intermediari;, in forza della quale anche i congiunti dei calciatori(da sostenere una al CONI e l'altra innanzi alla FIGC) per conseguire il titolo di Agenti Sportivi potendo solo così rappresentare i calciatori, parenti e non.da quanto le ha riferito il Direttore Sportivo di suo figlio.di quello ventilato dal dirigente, che superi, cioè, la soglia dei minimi retributivi., secondo le tabelle riferite alla stagione 2021-2022, è pari a euro 15.420,00 netti (21.239,00 lordi) all'anno suddivisi in 12 mensilità.Ma ora passo la palla agli utenti di: ritenete opportuno che i genitori vogliano fare gli Agenti dei loro figli?