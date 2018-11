La normalità che sorprende quella di N’Golo. La normalità che stupisce, che fa rumore perché non vuole fare rumore. Generoso in campo, timido quando si tratta di festeggiare, felice quando c’è da faticare: una Prmier col, unacol, uncon la. E ora? E ora il rifiuto di pagamenti offshore.- Il centrocampista di Maurizio, infatti, come riporta FotballLeaks, ha detto no a dei pagamenti off-shore per i suoi diritti d’immagine, rifiutando anche di ricevere parte del suo stipendio in un conto bancario sull’isola di Jersey.è quello che c’era scritto in una mail inviata aldal consulente fiscale del francese: “Dopo aver letto numerosi articoli di stampa sui diritti d'immagine e le indagini fiscali contro giocatori e club, N'Golo è sempre più preoccupato che l'assetto a lui proposto possa essere messo in discussione dalle autorità fiscali. N'Golo ha deciso di non voler correre rischi”. Come scrive Mediapart, nel 2016 venne fondata nel Jersey la NK Promotions, non si sa se dalo dai parenti del calciatore, in un tentativo di pagare il 10% dei redditi del giocatore all’estero per evitare le tasse. Niente da fare, Kanté disse no, anche alle pressioni dell’avvocato, che spingeva per queste soluzioni.