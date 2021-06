Fra i giocatori arrivati la scorsa estate al Torino, Mergim Vojvoda è stato quello che ha avuto il rendimento migliore ed è uno di quelli da cui ripartirà Ivan Juric. Il terzino kosoaro ha tutta l'intenzione di impressionare il suo nuovo allenatore e, per questo motivo, ha già iniziato ad allenarsi.



Come mostrato nelle proprie storie di Instagram, anche in Belgio, dove al momento si trova in vacanza, Vojvoda si sta tenendo in forma correndo per le strade di Liegi con la divisa del Torino addosso.