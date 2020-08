L'Atalanta è vicina a Mergim Vojvoda. Lo conferma lo stesso esterno destro dello Standard Liegi a Gazeta Olle: "I dirigenti sono venuti due o tre volte in Belgio per me. Ho già raggiunto l'accordo con loro, ora saranno le due società a trovare un'intesa. Lunedì si sapra tutto, è quello il giorno della riunione finale tra i club".