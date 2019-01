Altri adesivi, stavolta contro la Lazio. Per le strade di Roma ne sono comparsi alcuni con la scritta ''Lazio, Napoli, Israele, stessi colori, stesse bandiere, merd..". E la Lazio non ci sta: sui social immediatamente la vicenda ha avuto risonanza immediata, poi è arrivata anche la risposta della società.



NESSUNA CONDANNA - La denuncia, e l'accusa, arriva dalle parole di Arturo Diaconale, portavoce di Lotito, che ha puntato il dito contro chi, in passato, ha giustamente stigmatizzato i tristemente famosi adesivi di Anna Frank, e oggi tace. Ecco le parole di Diaconale, riportate da Repubblica.it: 'Oggi che lungo le strade della Capitale compaiono questi manifesti non scatta alcuna forma d'indignazione e condanna. Forse perché non sono stati affissi all'interno dello stadio Olimpico e se compaiono solo sulle strade possono essere derubricati in semplice manifestazione di pensiero sia pure scorretto?".