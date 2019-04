Il dado è tratto, a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A sono sei le squadra in corsa per due posti in Champions League, ovvero Inter. Atalanta, Roma, Torino, Milan e Lazio. Calciomercato.com ha effettuato una previsione sulla volata Champions, ecco cosa ne è scaturito:



VOLATA CHAMPIONS



INTER 62 punti Udinese (trasferta) 3 Chievo (casa) 3 Napoli (trasferta) 1 Empoli (casa) 3 PREVISIONE FINALE: 72 PUNTI



ATALANTA 59 punti Lazio (trasferta) 1 Genoa (casa) 3 Juventus (trasferta) 1 Sassuolo (casa) 3 PREVISIONE FINALE: 67 PUNTI



ROMA 58 punti Genoa (trasferta) 3 Juventus (casa) 1 Sassuolo (trasferta) 3 Parma (casa) 3 PREVISIONE FINALE. 68 PUNTI



TORINO 56 punti Juventus (trasferta) 1 Sassuolo (casa) 3 Empoli (trasferta) 3 Lazio (casa) 1 PREVISIONE FINALE: 64 PUNTI



MILAN 56 punti Bologna (casa) 3 Fiorentina (trasferta) 3 Frosinone (casa) 3 Spal (trasferta) 3 PREVISIONE FINALE: 68 PUNTI



LAZIO 55 punti Atalanta (casa) 1 Cagliari (trasferta) 3 Bologna (casa) 3 Torino (trasferta) 1 PREVISIONE FINALE: 63 PUNTI





CLASSIFICA FINALE:



INTER 72 PUNTI (Champions League)

MILAN 68 PUNTI (Champions League)

ROMA 68 PUNTI (Europa League)

ATALANTA 67 PUNTI (Europa League)

TORINO 64 PUNTI

LAZIO 63 PUNTI