Spettacolo Italia. Le ragazze terribili di Mazzanti piegano la Cina campione olimpica in carica e conquistano la finale Mondiale di volley femminile contro la Serbia. In Giappone, a Yokhoama, a Paola Egonu e compagne, che hanno un'età media di 23 anni, servono 5 set: il primo finisce 24-18, poi arriva la risposta della Cina, 25-21, controrisposta azzurra con la vittoria del terzo set per 25-16, il lunghissimo quarto set (31-29) va a Ting Zhu e socie. Poi, al quinto, il 17-15 italiano, con una Paola Egonu assoluta protagonista insieme ai suoi 45 punti!



Ora sarà sfida alla Serbia, campione d'Europa in carica che per 3-1, ha sconfitto l'Olanda. L'unica sconfitta azzurra, in questo Mondiale, è arrivata propria contro le serbe, dopo 10 vittorie consecutive: finì 3-1. Domani, ore 12.40, ci sarà la possibilità di riprendersi la rivincita. E provare a entrare nella storia, imitando le campionesse mondiali azzurre del 2002.