. Non è ancora dato sapere se neglie ini volontari si sottopongano gratis al test, o se siano pagati. Di sicuro inl’Istituto di ricerca per l'epidemiologia Gamalei di Mosca, che inizierà la settimana prossima i test su 50 volontari civili e militari, pagherà fra i 20.000 e 100.000 rubli (1.450 dollari).Si tratta del metodo denominato “”, che ha suscitato polemiche da parte di chi si dice contrario alla sperimentazione su soggetti sani. Secondo questi critici vi sarebbe il rischio di contrarre il virus e finire attaccati ai respiratori artificiali, ciò di cui non vi è nemmeno grande disponibilità. Ma chi sono questi volontari? La maggior parte è costituita da ragazzi giovani dai 20 anni in su, studenti della facoltà di medicina o persone che semplicemente vogliono mettersi a disposizione della ricerca scientifica anti Covid-19., volontaria del primo gruppo delle 500 persone che hanno accettato di sottoporsi come “cavie” per il test sul vaccino sperimentale contro il Covid-19, realizzato dalla Jenner Institute della Oxford University e dall'azienda italiana Advent- Irbm di Pomezia.Passati 30 giorni dall’iniezione intramuscolo al braccio la Dottoressa Groppelli racconta le sue sensazioni: ”– ha detto la ricercatrice -, per avere i primi risultati sulla positività del vaccino bisogna attendere però almeno fino a settembre, nonostante la produzione sia già iniziata in vista di una eventuale seconda ondata di contagi nel prossimo autunno”.