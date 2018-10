L'ex difensore del Cesena Steve Von Bergen parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Young Boys: "Siamo qui per dimostrare quello che sappiamo fare, dovremmo fare la partita perfetta. In Italia, contro la Juve, non sono stato molto fortunato, ho fatto pochi punti credo solo uno. La Juve è la squadra più importante d'Italia, sono campioni in carica e anche in Champions perdono pochissimo, ho visto le statistiche, sappiamo quali sono state le due sconfitte più gravi. Siamo qui per dimostrare quello che possiamo fare. Come contro lo United dovremmo fare la partita perfetta."