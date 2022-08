Il Milan cerca un centrocampista sul mercato. Con ogni probabilità sarà Aster Vranckx, 19enne belga del Wolfsburg. L'operazione è impostata su queste basi: un milione di prestito oneroso e 11 milioni per l’eventuale riscatto da esercitare nella prossima estate. Nessun impegno, il Milan prima lo valuterà all’opera e poi deciderà se acquistarlo a titolo definitivo. Vranckx accetta: ha già scelto San Siro, preferendo il rossonero ai colori dell’Atalanta e del Bologna che si erano mosse per lui secondo la Gazzetta dello Sport. Il Wolfsburg finirà per fare lo stesso, accettare l’offerta del Milan anche se punta ancora a ottenere qualcosa in più: oggi, quando da Milano formalizzeranno l’offerta, la trattativa entrerà nella fase decisiva. Si chiuderà a breve, come impongono i tempi.



Capitolo Bakayoko: per l’ex Chelsea al momento (ma il tempo stringe...) non ci sono soluzioni alternative concrete. Oggi ne ridiscuteranno il Milan e gli agenti: la risoluzione è un’ipotesi, ma lo è anche la permanenza in squadra.