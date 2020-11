Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Andiamo avanti con la speranza che questo campionato non ci riservi sorprese in negativo. Speriamo che non ci sia un nuovo lockdown, con un nuovo stop del calcio. Spero che il calcio possa continuare, e possa farlo in sicurezza. Questo campionato deve terminare regolarmente. Crotone? Abbiamo una nostra identità di gioco, riusciamo a giocarcela con tutti. Abbiamo perso qualcosa sempre a causa di errori individuali. La nostra classifica piange molto, e siamo sfortunati. Sono convinto però che attraverso il gioco, i risultati prima o poi arriveranno".