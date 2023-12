Mano pesante del giudice sportivo di Serie C dopo la rissa nell'intervallo di Crotone-Juve Stabia: due giornate di squalifica all'allenatore Lamberto Zauli, inibizione fino al 12 giugno per il dirigente Raffaele Vrenna per aver colpito con un pugno il preparatore dei portieri avversario Petrazzuolo, a sua volta fermato fino al 12 aprile.