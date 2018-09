Il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale croata. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal giornale croato 24sata: “E’ stato un piacere riunirsi ai compagni di squadra, specialmente dopo la Coppa del Mondo. Non sono dispiaciuto, ogni pensiero che faccio con i compagni porta ai ricordi del Mondiale. Questo deve essere una guida per il futuro. La gara col Portogallo? La cosa più importante è essere squadra, a prescindere dalla forma all’inizio della stagione. Naturalmente sarà una sfida complessa, ma penso che faremo bene. Il premio The Best? Ho giocato con Griezmann all’Atletico, contro Ronaldo e Modric. Quest’ultimo è croato come me, un mio amico e compagno di squadra. Per me, Luka meriterebbe il premio di migliore”.