L'ex attaccante di Roma e Juventus Mirko Vucinic dice la sua sulla lotta scudetto con una dichiarazione a sorpresa: ​​"E’ ancora presto per fare processi - dichiara l'attaccante riferendosi ai giallorossi -. Anche la Juventus qualche stagione fa partì male e poi vinse lo stesso lo scudetto. Sarebbe sbagliato deprimersi. Anzi, quella contro il Real potrebbe essere la partita perfetta per riscattarsi. Di una cosa sono sicuro: quando la Roma scende in campo nel modo giusto, gioca un bel calcio. Sono partiti giocatori importanti come Alisson, Nainggolan e Strootman, ma ho fiducia negli acquisti di Monchi. Lui è uno che sa fare il suo lavoro. Prendete Olsen: sono certo che è uno che presto potrà fare molto bene. Anti Juve? So di andare controcorrente, ma credo ancora che possa esserlo la Roma."