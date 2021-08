(in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18), INCENTRATO SUL CALCIOMERCATO E CON POSSIBILITA’, A FINE CORSO, DI COLLABORAZIONEal migliore corsista della giornata (che sarà scelto attraverso una prova finale consistente nella redazione di un articolo sul calciomercato) sarà offerta la possibilità di svolgere uno STAGE presso calciomercato.com della durata di 3 mesi, che potrà essere onorato stando in redazione a Milano oppure lavorando in remoto (cioè, lavorando da casa).I docenti si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:Storia, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di ALESSANDRO BASSI, avvocato e scrittore;Il diritto sportivo, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, procuratore e scrittore;Tecniche di redazione di notizie per il web(con un focus dedicato a ‘social e calcio’) e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di GIANLUCA MINCHIOTTI, giornalista e caporedattore dicalciomercato.com;La telecronaca calcistica, a cura di FEDERICO ZANON, giornalista, telecronista (DAZN ed EUROSPORT) e caporedattore di calciomercato.com.Il corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare dedicato al calciomercato: come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno calciomercato.com.Nell’arco della giornata formativa, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.Si consiglia di portare un PC portatile o un TABLET per poter simulare insieme una giornata di lavoro.A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Max iscritti: 15. Il corso è aperto a tutti.