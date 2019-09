Carissimi blogger e lettori di VxL, bentornati nello spazio dedicato ai vincitori della classifica generale mensile.

Anche in agosto abbiamo avuto il piacere di assistere a una sfida incredibilmente entusiasmante per raggiungere la vetta della classifica, soprattutto secondo e terzo posto sono stati costantemente in bilico, ben quattro blogger in un fazzoletto di punti: AndrySheva90, il censore e il vincitore di luglio Giovanni Terenziani, senza dimenticare Oronzo Canà, che ha tallonato con costanza; sinceri complimenti a voi, che tenaci fino agli ultimi giorni avete stilato pezzi sempre di altissimo livello, come dimostra la media altissima (tutti oltre l'8).

Obbligo di menzione per quei blogger che, pur occupando posti più bassi in classifica, spiccano per le tante letture realizzate: ancora una volta, a battere tutti (nonché se stesso) è la rappresentanza della 'vecchia guardia', il carissimo Ammiraglio, con quasi 38422 visualizzazioni: un numero esagerato!

Oltre 33.000 e 27.000 visualizzazioni rispettivamente per mdo e CapitanBarbosa, e ancora... ROSSONERO281192 con 18071 letture e Mattia Battaglia con 10365.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti dagli altri blogger, Massimo Perin e Heaven and Hell sono primi in questa speciale classifica con 128 e 120 interventi, terzo e quarto posto per Angelredblack e Silvana Feola con 107 e 105: grazie, siete il nostro orgoglio e veri trascinatori della community!

E ora spazio ai vincitori...

Al terzo posto il censore, con noi da pochissimo (il primo articolo risale solo al 23 agosto) già vincitore del Trofeo miglior debuttante e oggi sul podio con un punteggio finale di 68.21: 9 articoli, con una media di 8.19, 1400 letture e 26 commenti; per lui un buono acquisto Amazon.it dal valore di 20,00 euro. Un risultato così eccezionale, raggiunto in pochissimi giorni, ci rende entusiasti: sentiti complimenti!



Secondo posto per un altro utente pure lui arrivato da poco e trionfatore anch'esso tra i debuttanti: è l'amico milanista AndrySheva90; con 11 componimenti e la media di 8.16, il blogger (rossonero fin dalla più tenera età e con la passione per la musica e la scrittura) raggiunge un punteggio totale di 68.32, a lui va un buono acquisto Amazon.it dal valore di 30,00 euro: veramente ben fatto!

Sua sponte, gentilissimo, ci ha inviato un messaggio che orgogliosamente vi postiamo:

"Ringrazio la Redazione per la menzione e per il riconoscimento e colgo l'occasione per complimentarmi relativamente alla gestione di tutto quanto concerne il concorso. Ringrazio inoltre per la disponibilità, la cortesia e la pazienza che sempre ci dimostrate e per la preziosa opportunità di esprimerci e scrivere di calcio che fornite.

Rivolgo le mie congratulazioni agli autori che completano il podio, Franger e Il Censore, blogger di cui ho molto apprezzato lo stile e le argomentazioni nel corso delle ultime settimane."





Siamo dunque giunti al primo classificato... Clicca qui per scoprire il nome del vincitore e leggere la sua intervista.