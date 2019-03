Carissimi blogger, lettori di VxL e calciomercato.com,Prima di svelarvi il vincitore, ricordiamo a tutti che per provare a vincere la classifica del mese di febbraio bisogna iscriversi su VivoPerLei e scrivere almeno quattro articoli in un mese. L’utente che avrà ottenuto il punteggio più alto (ripetiamo: dato soltanto dal voto redazionale e dal numero degli articoli scritti) attraverso la valutazione di almeno 4 articoli diversi sarà il Blogger del mese. In caso di parità di punteggio, il premio verrà assegnato all’utente che avrà scritto il maggior numero di articoli e in caso di ulteriore parità vincerà il blogger che ha caricato l’articolo più recente.Ed eccoci con l’attesissimo vincitore di febbraio. Oggi vogliamo celebrare il secondo vincitore del mese dall'entrata in vigore del nuovo bando, il Re di febbraio, che vince la classifica generale epiù la grandissima soddisfazione di veder pubblicatoDopo un interessantissimo testa a testa incerto fino all'ultimo giorno conblogger da voi tutti conosciuto che sempre si contraddistingue per gli ottimi articoli e la correttezza all'interno della community,come dimostrano i tantissimi commenti di apprezzamento al suo ultimo pezzo, Emozioni di un bambino in un'epoca lontana... valutato da noi con unelemento denotante la voglia di mettersi in gioco dell'amico rossonero, che non si è fermato alla stesura di pochi pezzi dopo aver raggiunto la vetta della classifica, ma ha continuato a scrivere per tutto il mese: sentiti complimenti per questo premio meritatissimo da noi e siamo certi anche da parte degli altri blogger.Lo abbiamo contattato chiedendogli un suo pensiero e ponendogli alcune domande per conoscerlo meglio e chiaramente, se ancora non lo aveste capito, la nostra copertina di oggi è dedicata a lui: questo viso così simpatico che vedete infatti campeggiare in foto è proprio dell'amico“Sono estremamente felice e orgoglioso di aver conquistato il Trofeo messo in palio dalla Redazione di VxL calciomercato.com, “Re del mese di Febbraio”. Ringrazio tutti di cuore!Non dirò che non me l'aspettavo, dico la verità,poiché verso metà mese la mia posizione di classifica era tale che avrebbe potuto determinare una possibile vittoria.e devo dire sinceramente, che anche loro avrebbero meritato di aggiudicarsi questo ambito trofeo.Mi ha fatto meraviglia però notare come mai durante l'ultima settimana,Io ho sempre scritto i miei articoli con l'intento di intrattenere piacevolmente i lettori, poiché trattandosi di calcio, mi piace esprimere sempre il mio pensiero rivolto ad altri appassionati come me.Per quanto mi riguarda,, che ho sempre apprezzato da qualche anno a questa parte (ancor prima di diventare uno dei tanti blogger iscritti), rivolta ai giovani desiderosi di intraprendere la carriera giornalistica.Mi sia permesso però “una tantum” di dare un voto invece che riceverlo. Il voto massimo possibile e cioè 10 e lode alla Redazione, perché per mezzo del loro lavoro oscuro ma prezioso, noi bloggerGrazie, grazie e grazie di cuore!! Lo meritate sinceramente".E un grazie di cuore questa volta lo diciamo noi, felici che il nostro lavoro sia apprezzato e di poter offrire un servizio portatore di così tante reazioni positive, del resto non si vive di solo pane...Ed ora ecco le risposte di Pippo alle nostre domande:Seguo Calciomercato.com da parecchi anni, ma non so esattamente distinguere in quale anno ho iniziato a seguire questa iniziativa che ritengo sia la migliore, fornendo una completa informazione calcistica. Ho scoperto tramite mio figlio il Vostro Sito web. Come si può evincere dal mio nickname, io tifo per il Milan e il mio nickname riporta il mio anno di nascita e il mio nome.Passo in media dalle 8 alle 10 ore al giorno navigando nel Vostro sito, poiché leggo il 90% degli articoli scritti dai giornalisti più noti. Le rubriche fisse in calciomercato.com e che riguardano notizie di possibili trasferimenti di giocatori e trattative in atto. Inoltre leggo il 99% degli articoli dei blogger in VxL. Insomma è il caso di dire che vivo di pane e calcio (ahahahahah).Sempre dal computer fisso, non avendo il mobile.Non ho cellulari e pc mobili. Entro direttamente sul sito tramite il pc fisso.Nessuno in particolare, leggendoli tutti mi riservo di scrivere un commento quando ritengo di poter esprimere un parere sensato. Senza per altro urtare la suscettibilità o creare disinteresse al blog, ma soltanto quando lo ritengo necessario.Ho notato leggendo qua e là, che parecchia gente è molto preparata e la cosa mi ha stupito molto perché ho registrato commenti molto azzeccati e pertinenti. Con alcuni blog poi, credo di aver fatto amicizia (sia pure in modo virtuale) ma con 2 blog in particolare per la loro schiettezza e la loro obiettività., ambedue innamorati della loro squadra del cuore. Poi ci sono un paio di blogger che ostentano lodi, ma non mi pare che siano sinceri. Per il resto, sono sicuro di avere a che fare con persone gradevoli e appassionate della propria squadra.Intanto devo dire che ne sono rimasto alquanto lusingato perché evidentemente hanno letto i miei articoli,; poi perché, magari, anche loro saranno dello stesso avviso sulla sostanza del contenuto. Ad esempio ho apprezzato molto il commento disul mio ultimo articolo: “Emozioni di un bambino in un'epoca lontana” e di parecchi altri blogger in età avanzata, perché evidentemente anche loro hanno apprezzato il fatto che, in fondo in fondo, dentro di noi siamo sempre tutti bambini, con le nostre debolezze, i nostri desideri non sempre appagati e la nostra voglia di vivere. La vita trascorre per tutti secondo uno stesso percorso, che ci crea bambini, poi ragazzi, poi uomini adulti e poi vecchi, ma comunque poi tendiamo a ritornare alle origini, un po' come affermava il Gianbattista Vico nei suoi “corsi e ricorsi storici”.A dire il vero non ho ancora consultato l'elenco dei premi messi in palio da Amazon. Spero di trovare qualcosa di utile non appena saprò notizie più dettagliate. Peccato però che io non possa comprare il quarto posto del Milan per andare in Champion l'anno prossimo! (ahahahah).Un caro saluto a tutti da 1942pipporossoneroSalutando Pippo e voi che ci leggete, facciamo un in bocca al lupo a tutti i blogger per il mese di marzo appena cominciato: mettetevi in gioco, scrivete e che vinca il migliore... a domani per i risultati della settimana con il Trofeo della critica e dei debuttanti.La Redazione di VxL