L'undicesima giornata di Serie A deve ancora volgere al termine ma è già emblematica per i tifosi rossoneri.e che comporta il -6 dall'Inter in classifica, poi la doppietta di Colombo che trascina il Monza. Lo stessoche a inizio stagione faceva parte della rosa rossonera prima di essere ceduto in prestito alla squadra di Palladino. Il blogger Massimo Cortesi ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/103324 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.