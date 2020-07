Assomiglierà di più al suo allenatorelastagione 2020/21? Probabilmente sì, se il dssarà bravo ad assecondare le richieste del tecnico sul mercato. E così il blogger Gianantonio Felice su VivoPerLei prova a delineare, reparto per reparto e nome per nome, tutte le possibili mosse della società: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87986​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.