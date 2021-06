La fase a eliminazione diretta degli, ancora di più rispetto a quella a gironi dei giorni scorsi, sta tenendo incollati alla tv appassionati di calcio di tutte le età. Non è che forse, si chiede ironicamente il blogger Marco Barone, le Nazionali non erano destinate a "morire" come qualcuno suggeriva? Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/93830​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.