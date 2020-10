Il mancato approdo diallacontinua a far discutere. Il blogger Von assac sottolinea come l'attaccante non abbia di certo spinto per trasferirsi in bianconero, e la sua serenità nell'accettare di restare allatestimonierebbe - a suo parere - una assoluta mancanza di ambizione. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/edin-il-pavido​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.