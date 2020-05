Da Berlusconi a Singer, passando per Li Yonghong​... con destinazione Arnault? La storia recente del, a livello societario, somiglia davvero a una di quelle storielle che si raccontavano da ragazzini, e allora su VivoPerLei il blogger rossonero Max7, non senza una certa dose di ironia, prova a raccontarla così: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/86932​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.