L'esperienza di Mou in nerazzurro legherà per sempre il suo nome all'Inter, dopo lo storico triplete, ma è bastato poco all'allenatore portoghese per far dimenticare alla piazza romana il suo trascorso, nel quale tra l'altro ha conteso lo scudetto proprio alla Roma.Il blogger ermatthew ha deciso così, di rivolgere una lettera allo Special One, potete leggerla cliccando il link seguente: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/94784 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.