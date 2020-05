E se le idee di mercato difossero diverse da quelle della dirigenza nerazzurra? Il blogger Francesco Alex DeLar​ prova ad analizzare questa ipotesi, partendo anche da alcune strane scelte compiute dall'nei mesi passati. Chissà che non si arrivi anche a qualche scontro... Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/86866 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.