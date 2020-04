Nessuno tocchi: in un periodo in cui le discussioni sul futuro dello stadio dinon si placano, il blogger Eusebio si appella alle istituzioni affinché il tempo del calcio meneghino continui a vivere, anche e soprattutto alla luce di quando sta accadendo ora. Ecco la sua riflessione su VivoPerLei: h ttps://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/86332​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.