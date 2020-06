All'indomani del pareggio contro ile della prova piuttosto incolore di, autore anche di un rigore sbagliato, in casaqualcuno ritorna a discutere dell'ingombrante presenza del portoghese. Tra questi c'è il blogger bianconero Raffaele28, che - lungi dal criticare CR7 - su VivoPerLei lancia una provocazione circa il suo impiego. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87188​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.