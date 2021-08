Non di certo un mercato esaltante quello bianconero, un po' come quello di tutta la Serie A.Il blogger Giovanni Terenziani si domanda dunque se dopo l'arrivo di, il mercato della Juventus possa considerarsi chiuso. Potete trovare il suo articolo cliccando nel link seguente: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/94429 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.