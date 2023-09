Le dimissioni dida Commissario Tecnico della Nazionale Italiana hanno destato molto scalpore. Non erano arrivate dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, ma arrivano in piena estate per "motivi personali". Nemmeno il tempo di dar voce alle tante speculazioni che è già avvenuta la presentazione da nuovo, vero motivo dietro l'abbandono della panchina azzurra. Il blogger Eusebio ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/102646 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.