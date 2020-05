Caccia ai parametri zero. Ci sono tante occasioni di mercato per i club italiani in chiave mercato. Giocatori che sono in scadenza al 30 giugno e poi potranno trovare nuove sistemazioni, non avendo ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Da Bonaventura a Gotze, passando per Callejon e Mertens, i nomi illustri sono tanti. Ecco l'analisi di mark97, ben argomentata, su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/chi-peschera-loccasione​ ​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.